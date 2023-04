RIU Hotels & Resorts receives 60 Traveller Review Awards from Booking.com for 2023

A total of 60 RIU Hotels & Resorts located in 18 countries have received a Traveller Review Award 2023 from Booking.com, the world’s leading online accommodation booking platform.

These awards are presented to hotels with a rating of between 8 and 10 in the comments made by customers who booked on the website and stayed at these hotels. Establishments must have at least five reviews on Booking.com to calculate this score. Guests can rate the hotel’s “location”, “cleanliness”, “comfort”, “value for money”, “facilities” and “staff”, as well as give an overall score for their stay.

RIU’s overall rating based on the scores received by of all its hotels is 8.4 out of 10. The 60 RIU hotels listed below have a rating of over 8 and have therefore been presented with a Traveller Review Award 2023:

Maldives – Dahlu Atoll:

Riu Atoll (Maafushi Island)

Riu Palace Maldivas (Kedhignadu Island)

Spain:

Riu Plaza España (Madrid)

Riu Concordia (Palma de Mallorca)

Riu Festival (Palma de Mallorca)

Riu Bravo (Palma de Mallorca)

Riu Playa Park (Palma de Mallorca)

Riu San Francisco (Palma de Mallorca)

Riu La Mola (Formentera)

Riu Monica (Malaga, Andalusia)

Riu Nautilus (Torremolinos, Andalusia)

Riu Chiclana (Chiclana, Andalusia)

Riu Costa del Sol (Torremolinos, Andalusia)

Riu Palace Meloneras (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Palace Palmeras (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Palace Maspalomas (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Palace Oasis (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Vistamar (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Papayas (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Gran Canaria (Gran Canaria, Canary Islands)

Riu Palace Tres Islas (Fuerteventura, Canary Islands)

Riu Calypso (Fuerteventura, Canary Islands)

Riu Palace Jandia (Fuerteventura, Canary Islands)

Riu Palace Tenerife (Tenerife, Canary Islands)

Riu Arecas (Tenerife, Canary Islands)

Riu Buenavista (Tenerife, Canary Islands)

Riu Paraiso Lanzarote (Lanzarote, Canary Islands)

Mexico:

Riu Plaza Guadalajara (Guadalajara)

Riu Palace Costa Mujeres (Costa Mujeres)

Riu Latino (Costa Mujeres)

Riu Palace Peninsula (Cancun)

Riu Palace Cabo San Lucas (Los Cabos)

Riu Palace Baja California (Los Cabos)

Riu Lupita (Playa del Carmen)

Riu Emerald Bay (Mazatlán)

Tanzania:

Riu Palace Zanzibar (Zanzibar)

Riu Jambo (Zanzibar)

Sri Lanka:

Riu Sri Lanka (Ahungalla Beach)

Jamaica:

Riu Palace Tropical Bay (Negril)

Panama:

Riu Plaza Panama (Panama City)

Riu Playa Blanca (Playa Blanca)

Costa Rica:

Riu Palace Costa Rica (Playa Matapalo)

Dominican Republic:

Riu Naiboa (Punta Cana)

Riu Republica (Punta Cana)

Aruba:

Riu Palace Aruba (Palm Beach)

Riu Palace Antillas (Palm Beach)

Portugal:

Riu Madeira (Madeira)

Morocco:

Riu Palace Tikida Agadir (Agadir)

Riu Tikida Beach (Agadir)

Riu Tikida Garden (Marrakesh)

Riu Palace Tikida Taghazout (Agadir)

USA:

Riu Plaza New York Times Square (New York)

Riu Plaza Manhattan Times Square (New York)

Riu Plaza Fisherman’s Wharf (San Francisco)

Riu Plaza Miami Beach (Miami)

Bahamas:

Riu Palace Paradise Island (Paradise Island)

United Arab Emirates:

Riu Dubai (Dubai)

Germany:

Riu Plaza Berlin (Berlin)

Ireland:

Riu Plaza The Gresham Dublin

Senegal:

Riu Baobab (Pointe Sarène)

For more information or bookings: www.riu.com