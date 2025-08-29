RYANAIR LAUNCHES SEPTEMBER “PRIME MEMBER” OFFER

Ryanair, Europe’s No.1 airline, today released its exclusive “Prime Member” offer for September, giving members £40 off return flights operating between 30 October to 18 December. This exclusive 48hr sale is available only to Ryanair Prime members, so sign up before this 2-day sale goes live on Mon, 1 September, to save on fares and other Prime Member benefits, like free reserved seats and free travel insurance.

This September Prime Member sale is the sixth monthly seat sale since Ryanair launched its £79 subscriber discount scheme in March, with Prime members accumulating almost £600 in savings to date for a 12-month membership cost of just £79. Ryanair’s six-monthly seat sales alone saved Prime members £260, over three times £79 cost of Prime membership.

Ryanair CMO, Dara Brady said:

“We’re delighted to announce our September Prime Member Seat Sale, going live on Monday, 1 September for just 48 hours. Prime members can enjoy £40 off return flightsfor travel between Thursday, 30 October and Thursday, 18 December, the perfect time for a winter getaway.

With Prime, members unlock unbeatable value all year round, from savings on flights and seats to great deals on extras – all for just £79 a year. Sign up to Prime today and start enjoying the same incredible savings and benefits as thousands of our existing Prime members.”

